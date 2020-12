Stadi aperti, la primavera prossima come segno di rinascita in tutti i sensi, un focus interno di Gazzetta spiega i prossimi progetti

OBIETTIVO PRIMAVERA- Così la rosea di questa mattina a pag. 15: “Per riaprire gli stadi l’obiettivo è la primavera. La riflessione di Cairo «condivisa» da Spadafora Nuovi contatti con il Cts, ma prima tocca alle palestre”.

SCONGIURARE TERZA ONDATA- “Marzo. Nelle previsione più ottimistiche la seconda metà di febbraio- si legge- la riapertura degli stadi in Italia non è all’ordine del giorno e per il momento è fuori dai radar. Ma un orizzonte temporale c’è, sempreché non si debba fare i conti con una terza ondata e con un’ulteriore impennata tragica della crisi pandemica”.