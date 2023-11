Squalifica Tonali, il Milan risponde al Newcastle: «Ludopatia? Non sapevamo nulla»

Squalifica Tonali, il Milan risponde in maniera ufficiosa al Newcastle: i rossoneri non sapevano nulla della ludopatia di Tonali

Dopo le dichiarazioni del DS del Newcastle, che ha ammesso di non sapere se il Milan fosse a conoscenza dei problemi di ludopatia di Sandro Tonali, è arrivata in via ufficiosa la risposta del club rossonero al Daily Mail:

«Siamo venuti a conoscenza del problema di Tonali attraverso i racconti dei media e quello che sappiamo è solo quello che abbiamo letto. Non sappiamo nient’altro».