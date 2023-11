Squalifica Giroud: ecco quali partite salterà il francese

Il Giudice Sportivo ha confermato la squalifica a Olivier Giroud per due giornate: ecco quali partite salterà il numero 9 del Milan

Il Giudice Sportivo ha inflitto una mazzata al Milan con la squalifica per Olivier Giroud di due giornate dopo il cartellino rosso per proteste ricevuto contro il Lecce. L’attaccante francese, dunque, salterà le prossime due gare dei rossoneri in campionato.

La prima sarà Milan-Fiorentina del 25 novembre. La seconda sarà Milan-Frosinone del 2 dicembre. Il francese tornerà disponibile per la quindicesima giornata, in occasione di Atalanta-Milan del 9 dicembre.