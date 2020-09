Sportmediaset: Milan, ipotesi Jovic in prestito secco

Il Milan starebbe valutando l’ipotesi di prendere il serbo come vice-Ibrahimovic con la formula del prestito secco per un anno

Luka Jovic e il Milan sono stati spesso accostati negli ultimi mesi soprattutto quando si pensava che Zlatan Ibrahimovic non sarebbe rimasto in rossonero.

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Sport Mediaset, la dirigenza del Milan starebbe valutando l’ipotesi di chiedere al Real Madrid il prestito secco per un anno del centravanti serbo; sarebbe obiettivamente l’unica opzione fattibile. Il Real non può svendere il calciatore per non generare una minusvalenza, il Milan non può spendere 50 o più milioni per acquistarlo e dunque la formula del prestito potrebbe essere, in mancanza di altre opzioni, una soluzione che accontenterebbe tutte le parti.