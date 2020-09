Dopo Brahim arriva Jovic? Il Milan sta trattando con il Real Madrid

Jovic Milan, i rossoneri stanno trattando con il Real Madrid per chiudere un altro colpo di calciomercato

Il Milan ha da poco chiuso la trattativa con il Real Madrid per Brahim Diaz. I due club stanno però continuando i dialoghi per un altro giocatore in uscita dalla Spagna: si tratta di Jovic, obiettivo di mercato di Paolo Maldini. Le merengues avrebbero proposto l’attaccante serbo con la stessa formula di Brahim Diaz, ovvero prestito secco senza diritto di riscatto. Il Milan ci sta pensando, anche perché il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic ha sistemato molte cose nel reparto avanzato di Stefano Pioli. Tuttavia, un’altra prima punta servirebbe e Jovic rappresenterebbe un’occasione per questa stagione.