SportMediaset – Donnarumma, il rinnovo con il Milan non è scontato

Secondo SportMediaset, il rinnovo di Donnarumma con il Milan sembra essere più complicato per via delle richieste economiche del giocatore

Non sarebbe così vicino il rinnovo con il Milan per Gianluigi Donnarumma. La volontà del portiere resta quella di firmare il prolungamento del contratto in scadenza a giugno, ma al momento le parti resterebbero lontane sulle cifre ingaggio come rivela SportMediaset.

Il Milan offre 6-7 milioni di euro fissi a stagione oltre a dei bonus onerosi, mentre l’agente del giocatore Raiola ha offerte da PSG e Chelsea da 12-14 milioni. Inoltre, a seguire con attenzione gli scenari su Donnarumma ci sarebbe sullo sfondo sempre la Juventus.