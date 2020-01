Sport.de – Il Bayern Monaco sta pensando a Lucas Paquetà

Dalla Germania, Sport.de scrive un possibile interesse del Bayern Monaco per Lucas Paquetà. Il club bavarese potrebbe fare un’offerta

Arriva dalla Germania l’indiscrezione secondo cui Lucas Paquetà sarebbe entrato nel mirino del Bayern Monaco. A causa dei tanti infortuni come quello del mediano Javi Martinez o dell’esterno Serge Gnabry, il Bayern è sul mercato e sta cercando un giocatore in grado di ricoprire diversi ruoli, dalla mezzala al mediano qualora servisse. Il candidato principale, secondo Sport.de porta il nome di Lucas Paquetà. Sullo sfondo il PSG di Leonardo monitora la situazione.

Il Milan è disposto a cedere il calciatore, ma non per meno di 35 milioni, cifra sborsata per prelevarlo dal Flamengo. Per le casse del Bayern e del PSG la cifra sicuramente non è così inarrivabile e chissà che già a gennaio, il brasiliano possa raggiungere Monaco per iniziare una nuova avventura.