Spezia Milan, Brahim Diaz riposa in vista dell’Atletico Madrid. Il punto

Brahim Diaz è un giocatore importante per Pioli. Contro lo Spezia lo spagnolo farà panchina per essere preservato per l’Atletico Madrid

Brahim Diaz per la prima volta in stagione sarà “vittima” del turnover. Lo spagnolo partirà infatti dalla panchina contro lo Spezia e al suo posto esordirà in Serie A dal primo minuto Daniel Maldini. La scelta di Stefano Pioli è tutt’altro che punitiva visto che il classe ’99 ha finora sempre fornito prestazioni importanti, portando tre gol e un assist in sei partite tra cui la rete ad Anfield contro il Liverpool in Champions League.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico rossonero vuole preservare Brahim Diaz per l’impegno contro l’Atletico Madrid, una sorta di derby per l’iberico essendo il suo cartellino ancora di proprietà del Real Madrid.