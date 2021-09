Probabili formazioni Spezia Milan: le ultime sulle possibili scelte di Pioli

Pioli contro lo Spezia dovrebbe lanciare dal primo minuto Maldini e inserire dal 1′ Giroud. Le probabili scelte di Pioli e Thiago Motta

Il Milan si appresta ad affrontare lo Spezia in trasferta. Thiago Motta e Pioli sembrano aver risolto gli ultimi dubbi di formazione.

Entrambe le squadre scenderanno in campo con il 4-2-3-1: i liguri in avanti si affideranno a Nzola mentre tra i rossoneri Giroud è favorito su Rebic. Spazio come trequartista al debutto di Maldini mentre in mediana turno di riposo a Bennacer, a cui proprio nell’ultimo giorno è stato preferito Tonali come partner di Kessié.

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Ferrer, Sala; Antiste, Maggiore, Gyasi; Nzola. Allenatore: Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Maldini, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.