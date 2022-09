Spalletti sull’infortunio di Osimhen: «Dispiace ma è un qualcosa che può capitare». Le parole del tecnico partenopeo

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Victor Osimhen. Ecco le parole del tecnico partenopeo:

«Mi attengo alla nota ufficiale, dispiace ma è un qualcosa che può capitare e mettere in preventivo, abbiamo elementi altrettanto forti per sostituirlo. Per il suo ruolo Simeone o Raspadori… sarà uno di loro due, per essere più precisi bisogna attendere domani. Funziona così nelle gare ravvicinate bisogna prendersi tutto il tempo, ma stanno bene entrambi».