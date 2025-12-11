Spalletti duro nel commento del primo tempo della Juventus in Champions. Segui le ultimissime sui rossoneri

Nonostante il successo per 2-0 ottenuto in casa contro il Pafos nella sesta giornata di Champions League, l’umore in casa Juventus non è dei migliori. Il tecnico Luciano Spalletti, l’allenatore toscano di grande esperienza e personalità, si è mostrato tutt’altro che soddisfatto nel post-partita, puntando il dito contro un primo tempo insufficiente e una fragilità difensiva che persiste.

Le parole di Spalletti risuonano come un duro monito per i suoi: “Era fondamentale vincere, ma nel primo tempo ci sono state situazioni imbarazzanti: non sono contento io e non lo sono nemmeno i ragazzi,” ha dichiarato. Ha poi aggiunto, con un pragmatismo tipico del calcio: “Ma con le vittorie si mettono a posto tante cose.”

Il Minimo Sforzo e L’Anima Ritrovata

L’analisi di Spalletti è chirurgica: “È stato fatto il minimo, dopo il gol del vantaggio abbiamo avuto più tranquillità… e in difesa abbiamo concesso troppo.” Il tecnico bianconero riconosce che la squadra sta attraversando un momento particolare e che il percorso per ritrovare la piena sicurezza è ancora lungo: “Per il momento è così, prendiamoci le cose che abbiamo fatto nel secondo tempo.”

La vera svolta, infatti, si è vista nella ripresa. Durante l’intervallo, Spalletti ha dovuto richiamare i suoi, spiegando il nuovo modo di stare in campo: “Quando abbiamo il pallone, dobbiamo comandare e indirizzare la partita.” Il problema, secondo l’allenatore, risiede nella testa: “A volte anche quando bisogna fare le cose semplici si vede che stiamo vivendo un momento particolare, magari con questa vittoria staremo più tranquilli per ritrovare le nostre capacità.”

La Disciplina Allegri e l’Esempio del Milan

Questa ricerca di stabilità e disciplina da parte di Spalletti non può non richiamare l’attenzione sul lavoro svolto al Milan dal nuovo allenatore rossonero, Massimiliano Allegri. Anche il tecnico del Diavolo ha fatto della concretezza e del rigore tattico il suo mantra per rimettere in carreggiata una squadra in difficoltà, come dimostrato dalle recenti rimonte.

Mentre la Juventus di Spalletti cerca la continuità per non perdere terreno in campionato, il Milan di Allegri e del DS Igli Tare punta a consolidare la sua posizione, consapevole che la mentalità vincente e la disciplina – fattori che Spalletti sta chiedendo a gran voce – sono la vera base per il successo a lungo termine. La vittoria della Juve in Champions è un passo necessario, ma non ancora sufficiente per soddisfare le ambizioni del club.