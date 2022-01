Spalletti: «Ecco come stanno le cose su Insigne e Mertens»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida vinta contro la Salernitana. Ecco le sue parole:

PARTITA – «Rimettere in discussione una partita così è sempre una complicazione, la squadra abbassa il ritmo e si demoralizza un po’. Poi però i ragazzi hanno reagito benissimo».

OSIMHEN – «Era un po’ nervosetto perché non aveva fatto gol ed era dispiaciuto per quelle occasioni potenziali che non gli sono capitate. Ma sono bischerate da fine partita… ».

SCUDETTO – «Dobbiamo migliorare come cattiveria e carattere, con le 5 sostituzioni le partite non sono mai chiuse. Dunque ci vuole più determinazione nello sfruttare le occasioni e chiudere le gare».

MERTENS E INSIGNE – «Abbiamo un Presidente attento che ha sempre creato squadre forti. Se un giocatore vuole rimanere in un posto deve mettersi in linea con quel che vuole la società».