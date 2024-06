Conte Milan, finita la telenovela: sarà il nuovo allenatore del Napoli. CLAMOROSA novità sulla clausola d’uscita, che cosa succede

Antonio Conte non sarà il prossimo allenatore del Milan. Il tecnico si siederà sulla panchina del Napoli e come riportato da Matteo Moretto è stata definita anche la clausola d’uscita che non è presente nel contratto dell’allenatore.

PAROLE – «Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli. Accordo totalmente chiuso tra le parti in attesa della firma sul contratto. In queste ore sono stati risolti tutti i dettagli a livello burocratico. Nessuna clausola d’uscita».