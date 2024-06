Wieffer Milan, l’ex obiettivo rossonero ritorna sul mercato. Le ULTIME sul futuro del centrocampista del Feyenoord che in passato è stato accostato ai rossoneri

Mats Wieffer, in passato accostato anche al calciomercato Milan, lascerà il Feyenoord in estate per fare un passo in avanti nella sua carriera.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, al momento l’Atletico Madrid non è l’opzione pià calda. Ci sono trattative in corso con alcuni club della Premier League e una squadra italiana, che potrebbe essere proprio quella rossonera.