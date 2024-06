Fonseca Milan, Braida PERPLESSO: «L’unico giudice è il tempo, ma bisogna essere realisti». Le parole dell’ex direttore sportivo

Ariedo Braida ha parlato ai microfoni di TMW della scelta del Milan di prendere Fonseca. Ecco le parole dell’ex direttore sportivo del club rossonero e Barcellona:

PAROLE – «Non dico niente. Chi è preposto a dirigere deve scegliere. Poi il tempo dirà se le scelte sono state fatte bene o meno. L’unico giudice è il tempo. Io non sono scettico. Bisogna essere realisti. Il tempo dirà se è la scelta giusta o meno. Non mi sento di condannare nessuno. Nel calcio si può fare bene o meno bene. Comunque Fonseca ha allenato in varie occasioni. Non è uno sprovveduto. Anche se allenare il Milan non è la cosa più semplice del mondo. Decideranno il tempo e il tipo di giocatori che avrà a disposizione»