Zazzaroni ELOGIA l’ex Milan Donnarumma: «E’ un fuoriclasse, per valore assoluto il migliore dell’Italia». Le parole del direttore del Corriere dello Sport

Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di Radio Deejay della Nazionale italiana in vista degli Europei di Germania e ha elogiato l’ex Milan, Gianluigi Donnarumma. Ecco di seguito le parole del giornalista e direttore del Corriere dello Sport:

PAROLE – «Se devo parlare del valore in assoluto, dico Donnarumma. Come secondo, ci metto Barella. Bastoni no, lui è un bravissimo difensore, però non lo considero un fuoriclasse».