Di Caro ATTACCA il Milan: «Di chi è la colpa se non ha lottato per lo scudetto? Vi spiego tutto». Le parole del giornalista

Andrea Di Caro ha scritto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport del Milan. Ecco l’attacco del giornalista sulla stagione del club rossonero:

PAROLE – «Se questo Milan è da scudetto, di chi è la colpa se non ha lottato? Di Giroud, visto che si parla di centravanti? Sarebbe a dir poco ingeneroso nei confronti di Olivier. Di Pioli? Beh, sarebbe la spiegazione più gradita al club: ora che è stato sostituito la strada è in discesa. O forse è dovuto al rendimento altalenante dei giocatori migliori che in futuro, rinfrancati dalla cura Fonseca, potrebbero riportare al primo posto i tifosi come sognano i tifosi? Temiamo che non sia semplice rispondere al quesito… E che le motivazioni siano tante, diverse, e che la loro somma ha fatto sì che il Milan in campionato da due anni non abbia più partecipato alla lotta per il titolo. Cambio di proprietà, addio a dirigenti affiatati, perdita di pilastri che in campo regalavano qualità, quantità, carisma e personalità, calo di rendimento di giocatori avanti con gli anni, rendimento deludente di chi fatica a fare il salto definitivo di qualità e di chi gioca troppo a fiammate, scelte discutibili sul mercato come Okafor e Musah».