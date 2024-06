Calciomercato Milan, c’è un ritorno di fiamma per il centrocampo: ecco il nome del possibile colpo di mercato. TUTTI i dettagli

C’è un nome nuovo tra gli obiettivi del calciomercato Milan per il centrocampo. Anzi no, si tratta di un calciatore che già in passato era stato accostato ai rossoneri: ovvero Mats Wieffer del Feyenoord.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, sul centrocampista c’è la concorrenza dell’Atletico Madrid, ma al momento non è l’opzione pià calda. Inoltre, ci sono trattative in corso con alcuni club della Premier League.