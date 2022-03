Napoli, Spalletti: «Importante vincere oggi se vogliamo lo scudetto»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato prima della sfida contro il Verona. Le dichiarazioni del tecnico azzurro

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Verona-Napoli.

LE PAROLE – «Partita fatale? Dipende per che cosa. Se peridamo oggi poi dipende dagli altri per la vittoria dello scudetto. Con un grande risultato rimarremmo attaccati e potrebbe succedere ancora di tutto. Per quell’obiettivo può diventare fatale, ma per il resto siamo per quello che è il campionato per il paradiso e le difficoltà di rimanere tra le prime quattro. Il “condominio europeo” è fatto da diversi abitanti».