Spalletti ricorda Riva: «Eroi come lui sempre vicini»

Le parole di Luciano Spalletti, presente ai funerali di Gigi Riva a Cagliari. Il CT dell’Italia ha così ricordato la leggenda del club rossoblu e del calcio italiano:

LE PAROLE – «Eroi come Riva non smetteranno mai di esserci vicini: lui aveva questa grande qualità di essere umile e perbene. Aveva la caratteristica di essere un protagonista senza voler attrarre i riflettori su di sè. Per lui erano importanti i suoi cari, gli amici. Emblematico il comportamento dopo la vittoria del mondiale: lui si eclissa per lasciare la luce agli altri.Il soprannome dice molto: il suo tiro e il suo valore morale facevano più rumore delle sue parole» spalletti su riva fuori da camera ardente»