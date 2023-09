Paolo Sousa sulla mancata convocazione di Dia: «Ecco il vero motivo della sua assenza». Le parole del tecnico della Salernitana

Paolo Sousa ha parlato dell’assenza di Dia ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lecce-Salernitana. Ecco le parole sull’ex obiettivo rossonero:

«Boulaye ieri è uscito dall’allenamento con un dolore al ginocchio, è andato a fare una risonanza magnetica. Nei giorni precedenti non si era allenato per un mal di testa, quindi non era pronto a giocare. Mercato non c’entra nulla? Di questo incide il direttore, lui conosce da vicino cos’è veramente successo»