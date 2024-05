Van Bommel Milan: spunta il forte interesse di questo club europeo. ULTIMISSIME

Van Bommel Milan: spunta il forte interesse di questo club europeo. Le ULTIMISSIME sul tecnico in uscita dall’Anversa

Tra gli allenatori accostati al Milan in queste settimane c’è anche Mark Van Bommel, ex calciatore rossonero ed ex compagno di squadra di Ibrahimovic.

E proprio lo svedese potrebbe essere il suo sponsor principale per un eventuale arrivo a Milanello. L’olandese, che si libererà dall’Anversa al termine di questa stagione, è entrato però prepotentemente nel mirino del Feyenoord. A riportarlo è Tuttosport.