Indagine Milan: arrivano le prime decisioni del club, LICENZIATO Savi! Il motivo

Prime conseguenze in casa Milan in seguito all’indagine che ha coinvolto la società per la cessione del club. Licenziato Savi

Emergono nuovi dettagli sull’inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Milano sulla compravendita del Milan passata dal fondo Elliott al fondo RedBird Capitals e per cui pendono anche da diverso tempo diversi esposti della holding BlueSky che sta provando ad ottenere diversi risarcimenti.

Come riportato da il Giornale fino ad oggi il club rossonero e i suoi dirigenti indagati, l’ex ad Ivan Gazidis e l’attuale ad Giorgio Furlani, si sono sempre dichiarati innocenti e hanno confermato che la cessione del club è stata portata avanti secondo i regolari criteri del mercato, ma in casa Milan stanno iniziando a cadere delle teste in seguito a questa operazione.

È il caso di Aldo Savi, ormai ex-Financial & Administrative Director (direttore finanziario ndr.) che come riportato qualche giorno fa dal Corriere della Sera sarebbe il colpevole della “fuga di informazioni” della bozza destinata a potenziali investitori arabi e finita nelle mani della finanza. Savi ha testimoniato di recente in procura sul caso e oggi, è stato licenziato in tronco dal Milan.