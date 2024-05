Inter nei guai a livello finanziario?L’ANNUNCIO di Marotta spiazza i tifosi: le DICHIARAZIONI

Inter nei guai a livello finanziario? Arriva l’ANNUNCIO di Marotta che spiazza i tifosi: le DICHIARAZIONI dell’ad nerazzurro

L’ad dell’Inter Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare le ultime vicende legate a dei possibili problemi finanziari in casa nerazzurra. Le parole della rivale del Milan.

SUL COMUNICATO DI IERI DI ZHANG – «Io posso dire che la questione riguarda i nostri azionisti. Dunque, non solo non ne siamo bene a conoscenza, ma soprattutto è una questione di correttezza. Io posso solo garantire che la società è molto solida. Stiamo conducendo un percorso virtuoso e non abbiamo nessun problema. Devo aggiungere che le cose con Zhang sono andate molto bene, lui e tutta la famiglia hanno a cuore l’Inter e qualsiasi decisione prenderanno lo faranno con tanto amore verso la storia e questa gente, sono ottimista che si possa proseguire così. I tifosi possono stare tranquilli? Assolutamente sì. Siamo una bella società, una bella realtà, abbiamo dalla nostra un gruppo solido di giocatori e non c’è nessuna preoccupazione dal punto di vista finanziario ed economico».

