De Zerbi Milan, CLAMOROSA destinazione per il tecnico: questa rivale di Serie A ci prova! NOVITÀ

De Zerbi Milan, CLAMOROSA destinazione per il tecnico: questa rivale di Serie A ci prova! Le NOVITÀ sul tecnico rossonero

Secondo quanto scrive il The Indipendent, dopo l’addio al Brighton il futuro di Roberto De Zerbi potrebbe riportarlo nuovamente in Italia. Tra le possibili destinazioni, oltre al Milan, ci sarebbe anche la Juve, in cerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Allegri.

Il tecnico sarebbe ritenuta una valida opzione dalla società bianconera, ma solamente nel caso in cui non dovesse andare in porto l’affare per l’arrivo di Thiago Motta, al momento nome in cima alla lista.