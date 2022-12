Sosa: «Questo scandalo danneggia ulteriormente l’immagine del calcio italiano». Le parole dell’ex calciatore

Roberto Sosa ha parlato di quello che sta accadendo in casa Juve ai microfoni di Vikonos Radio. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Questo scandalo danneggia ulteriormente l’immagine del calcio italiano. Ci sono squadre che giocano bene, che fanno grandi cose per il movimento e poi spuntano fuori, ogni tanto, questi problemi: tornano le vecchie paure di Calciopoli che all’estero non riesci mai a spiegare. Oltre al razzismo, una vera piaga, questa vicenda è un’altra macchia per il calcio italiano, spero ci siano risposte delle istituzioni e che giudichino in maniera netta, severa. Non se ne può più».