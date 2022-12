Soffia a Milan Tv: «Una vittoria che ci da fiducia»

Angelica Soffia ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo la vittoria delle rossonere contro il Sassuolo. Ecco cosa ha detto

«Vincere contava tantissimo, avevamo bisogno di punti, di consapevolezza, di essere una buonissima squadra e di poter arrivare in alto. E’ una vittoria che ci dà fiducia e che ci porta alla pausa natalizia con un sorriso importante. E’ importante staccare la spina perchè avevano giocatrici che ad inizio anno sono arrivate da un Europeo impegnativo, ci servirà per ricaricare per affrontare un girone che si prospetta un girone interessante in cui dobbiamo farci valere per portare il Milan ai livelli che merita. Sassuolo? La carica che ci siamo date nello spogliatoio ha fatto la differenza, poi ci siamo aiutate molto in campo e la cosa ci ha portato i tre punti»