SkySport – Milan, Ibrahimovic è tornato in Svezia per una settimana

Zlatan Ibrahimovic è appena volato in direzione Svezia, casa sua, e tornerà al Milan tra una settiman: ecco le ultime

Secondo quanto riportato da SkySport Ibrahimovic è appena partito per far ritorno in Svezia dove resterà una settimana assieme alla sua famiglia per recuperare dall’infortunio e tornare poi al Milan.

Prima di imbarcarsi verso casa però lo svedese questa mattina si è presentato a Milanello per svolgere determinati esercizi di smaltimento per la lesione al muscolo soleo del polpaccio.