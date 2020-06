Sky – Presenti Maldini e Massara oggi all’allenamento del Milan

Nella giornata di allenamento odierna tenuta dal Milan a Milanello sono presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara

Oggi la squadra si è ritrovata a Milanello per lavorare in vista della sfida di lunedì prossimo in casa del Lecce, presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara come riportato da Baiocchini di Sky Sport. Ecco le sue parole:

«Oggi presenti a Milanello Maldini e Massara, perché al momento è giusto che la parte tecnica sia concentrata sulla questione campo. A Milanello si parla tanto di Gennaro Gattuso, che lo scorso anno ha portato il Milan ad un minuto dalla Champions League, e proprio oggi, forse, al Milan ci sarà più di qualche rimpianto».