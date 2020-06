Lecce, due assenze importanti per la sfida con il Milan: ecco chi sono

Il Lecce si prepara per la sfida di lunedì 22 giugno in casa contro il Milan: due assenze importanti tra i salentini

Il Lecce al lavoro in vista della sfida di lunedì 22 giugno allo stadio via del Mare contro il Milan: non saranno della partita gli acciaccati Deiola, Dell’Orco e Farias mentre resta in dubbio Barak che ieri si è allenato a parte.

Assente anche lo squalificato Donati, ex prodotto del vivaio Inter. Diverse assenza pesanti dunque per Fabio Liverani che tuttavia contro il Milan potrà puntare sul valore dell’ex centravanti rossonero Gianluca Lapadula.