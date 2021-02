Sky – Contro lo Stella Rossa panchina per Ibra: ecco il sostituto

Nel match di domani sera contro lo Stella Rossa Ibra partirà dalla panchina: ecco chi ci sarà là davanti al suo posto

Ancora qualche dubbio di formazione per mister Pioli in vista del match di Europa League in programma domani contro lo Stella Rossa. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport, per quanto riguarda il reparto offensivo dovrebbe partire dalla panchina Zlatan Ibrahimovic.

Al suo posto ci sarà Leao, partito dalla panchina nel derby di domenica pomeriggio. Andranno dosate alla perfezione le energie dello svedese, che nelle prossime settimane dovrà combinare gli impegni di campionato contro Roma, Udinese e Verona insieme alla partecipazione al festival di Sanremo.