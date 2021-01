Sky – Chiuso Tomori, il Milan accelera per Junior Firpo

Come riportato da Sky Sport, il Milan sta concludendo la pratiche burocratiche per far sbarcare Tomori e sta stringendo per il terzino

Continuano le manovre in casa Milan. Per Sky Maldini e Massara stanno concludendo le ultime pratiche per il trasferimento di Tomori. Difficile a questo punto averlo per l’Atalanta, potrebbe essere a disposizione per il derby di Coppa. La formula è nota: prestito con diritto.

SI AVVICINA JUNIOR FIRPO – Il Milan sta anche accelerando su Junior Firpo: il terzino è la prima scelta della dirigenza che conta di chiudere l’operazione anche grazie alla decisiva apertura del ragazzo al trasferimento.