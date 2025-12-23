Skriniar, lo slovacco è il sogno proibito di Massimiliano Allegri: primi contatti col Fenerbahce, può arrivare solo se… Ultimissime

Skriniar, attuale difensore centrale del Fenerbahce ed ex Inter, è l’obiettivo numero uno di Allegri per la difesa del Milan

Dopo aver blindato l’attacco con lo sbarco di Niclas Füllkrug, Massimiliano Allegri ha tracciato una rotta chiara per il reparto arretrato: serve un leader “pronto all’uso”. Tra i nomi caldeggiati dal tecnico, quello di Milan Skriniar rappresenta il colpo a sensazione, una suggestione che infiamma il calciomercato per il suo passato da pilastro dell’Inter e per lo spessore internazionale del giocatore.

Skriniar: il leader che serve ad Allegri

Lo slovacco classe 1995 sta vivendo una seconda giovinezza al Fenerbahçe, dove è arrivato nel gennaio 2025 dopo un periodo complesso al PSG. In Turchia, Skriniar non ha solo ritrovato continuità, ma è diventato in breve tempo il capitano e il punto di riferimento del club di Istanbul.

Nella stagione in corso (2025/26), ha già collezionato 15 presenze con una media voto altissima (7,49) e ha ritrovato il vizio del gol con in campionato, dimostrando di aver superato i problemi fisici del passato. L’ostacolo economico: Il Fenerbahçe lo ha riscattato a titolo definitivo dal PSG per circa 10 milioni di euro e gli ha garantito un ingaggio faraonico da 8 milioni netti a stagione fino al 2029. Per il Milan, l’operazione sarebbe sostenibile solo attraverso un prestito con partecipazione dei turchi al pagamento dello stipendio.

La strategia di Tare e il fattore “Serie A”

Il DS Igli Tare sa che Skriniar ha già manifestato la volontà di tornare un giorno in Italia («Perché no, mai dire mai» le sue parole recenti). Allegri lo considera il profilo ideale per il suo 3-5-2, grazie alla capacità dello slovacco di guidare la linea e alla sua perfetta conoscenza tattica del nostro campionato. Sebbene strapparlo ai gialloblù sia un’impresa titanica, il Milan monitora la situazione, pronto a inserirsi in caso di apertura a un prestito oneroso.