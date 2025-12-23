Skriniar, muro Fenerbahce: incedibile a gennaio! Tare deve immediatamente rinunciare allo slovacco? La rivelazione

Skriniar, accostato nelle ultime ore al Milan come possibile rinforzo in difesa, è considerato incedibile dal Fenerbahce: la rivelazione di Romano

Mentre la caccia al difensore centrale del Milan continua, arriva una frenata brusca sul fronte turco. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Fenerbahçe ha alzato un vero e proprio muro per Milan Škriniar, definendolo “intoccabile” in vista della finestra di mercato invernale.

PAROLE – «Milan Škriniar è considerato incedibile dal Fenerbahçe per il mercato di gennaio. Nessuna possibilità di negoziare la sua cessione nonostante i rumors: il club garantisce che Škriniar è una parte fondamentale del progetto e non partirà».

Skriniar, i motivi del “no” e il ruolo di capitano

Lo slovacco, arrivato a Istanbul nel gennaio 2025 e riscattato definitivamente in estate per 10 milioni di euro, è diventato rapidamente il pilastro della difesa.

Leadership assoluta: Škriniar ha ritrovato in Turchia la continuità che gli era mancata a Parigi, guadagnandosi la fascia da capitano e la fiducia totale dello staff tecnico.

Škriniar ha ritrovato in Turchia la continuità che gli era mancata a Parigi, guadagnandosi la fascia da capitano e la fiducia totale dello staff tecnico. Contratto blindato: Con un accordo valido fino al 2029, il Fenerbahçe non ha alcuna necessità economica di privarsi del suo miglior centrale, specialmente a metà stagione con la squadra in piena corsa per il titolo.

La strategia di Tare: alternative cercate

Nonostante il giocatore in passato non avesse chiuso del tutto a un ritorno in Italia (“Mai dire mai”), la posizione ferma del club gialloblù obbliga il Milan a virare con decisione su altri profili per gennaio. Con Škriniar fuori dai giochi, restano caldi i nomi di Federico Gatti e Eric Dier, sebbene quest’ultimo sia valutato per la sua duttilità e i costi più contenuti.