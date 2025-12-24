Skriniar una suggestione per Allegri. La posizione del Milan: fatto economico da valutare. Segui le ultimissime

Dopo aver puntellato il reparto offensivo con l’innesto di Niclas Füllkrug, il possente centravanti della nazionale tedesca arrivato per scardinare le difese avversarie, Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e stratega del pragmatismo tattico, ha posto una condizione chiara alla dirigenza: per competere ai massimi livelli serve un leader difensivo di caratura internazionale. Il nome che sta infiammando le ultime ore del mercato rossonero è quello di Milan Skriniar, l’imperioso centrale slovacco ex Inter, oggi in forza al Fenerbahçe.

Skriniar: il profilo ideale per il Diavolo

Lo slovacco, classe 1995, sta vivendo una vera e propria rinascita professionale in Turchia. Dopo l’opaca parentesi al PSG, il difensore ha ritrovato smalto e carisma a Istanbul, diventando in breve tempo il capitano del club turco. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Igli Tare, il nuovo DS del Milan e profondo conoscitore delle dinamiche internazionali, starebbe valutando il colpo a sensazione per blindare la retroguardia del Diavolo.

Le statistiche stagionali (2025/26) confermano il ritorno ai massimi livelli del giocatore: 15 presenze complessive, una media voto eccellente di 7,49 e ben 2 reti messe a segno in campionato. Per Allegri, il tecnico livornese tornato in panchina per riportare la solidità difensiva come marchio di fabbrica, Skriniar rappresenterebbe il fulcro perfetto per il suo scacchiere.

I nodi della trattativa: ingaggio e formula

Nonostante l’interesse della compagine rossonera, l’operazione presenta ostacoli non indifferenti dal punto di vista economico. Il Fenerbahçe ha riscattato il calciatore per circa 10 milioni di euro e gli ha garantito un ingaggio faraonico da 8 milioni di euro netti a stagione fino al 2029.

Per far sì che il matrimonio tra lo slovacco e i rossoneri si celebri, Igli Tare dovrà lavorare d’ingegno. La strada più percorribile sembra essere quella di un prestito con partecipazione al pagamento dello stipendio da parte dei turchi. La società di via Aldo Rossi resta alla finestra, consapevole che l’innesto di un leader come Skriniar trasformerebbe radicalmente le ambizioni del club meneghino per la seconda parte della stagione.