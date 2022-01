Skriniar avvisa le rivali: «Vogliamo la seconda stella»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan Skriniar punta al bis scudetto e carica l’Inter nella corsa al campionato: le dichiarazioni del difensore slovacco

Milan Skriniar punta al bis scudetto e carica l’Inter nella corsa al campionato: le dichiarazioni del difensore slovacco a Dazn:

«Vogliamo la seconda stella, stiamo lavorando per questo. Siamo un gruppo forte e lo dimostriamo ogni giorno. In allenamento si vede che siamo fortissimi, poi abbiamo un allenatore e uno staff altrettanto importanti. Speriamo di continuare così fino all’ultima giornata e vediamo cosa succede. L’obiettivo è quello: la seconda stella è un sogno per noi».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE A SKRINIAR