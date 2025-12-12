Simonelli: «Proposta del Milan? Non mi sembra ci sia una grande condivisione»

Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha detto la sua sulla proposta effettuata dal Milan sul settore ospiti

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, a margine dell’Assemblea di oggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue dichiarazioni inerenti alla proposta del Milan di mettere un tetto ai prezzi del settore ospiti:

LE PAROLE – «Proposta del Milan di mettere un tetto al prezzo del biglietto del settore ospiti: non mi sembra ci sia grande condivisione, si è deciso di costituire una commissione che dovrà portare a una proposta».

ASSOCIATE JUVENTUS E INTER – «Alla proposta del Milan si sono associate anche altre squadre, sicuramente l’Inter e forse anche la Juve».