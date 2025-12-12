Milan Sassuolo, piena emergenza per Allegri: pronte soluzioni alternative

Milan Sassuolo senza attaccanti per mister Massimiliano Allegri: la situazione è complicata

Il Milan si prepara ad affrontare la sfida casalinga di domenica a San Siro contro il Sassuolo in una situazione di vera e propria emergenza offensiva. Il tecnico toscano Massimiliano Allegri, subentrato per guidare la squadra verso nuovi obiettivi, dovrà ingegnarsi per sopperire alle pesanti assenze nel reparto d’attacco, mettendo a dura prova la sua abilità tattica e gestionale.

Attacco Rossonero a Ranghi Ridotti: Solo Nkunku e Pulisic

L’infermeria del Diavolo ha restituito un bollettino preoccupante, concentrato proprio sulle prime linee. I due bomber principali, l’esterno portoghese Rafael Leao e il centravanti messicano Santiago Gimenez, sono entrambi indisponibili per l’incontro di campionato. Leao, l’indiscusso talento in grado di spaccare le partite con le sue accelerazioni, e Gimenez, il pivot d’area di rigore, lasciano un vuoto difficile da colmare.

Di conseguenza, mister Allegri si ritrova con una rosa di attaccanti di ruolo ridotta all’osso. Per la sfida contro la squadra neroverde, l’allenatore potrà contare solamente su due elementi offensivi puri: il versatile francese Christopher Nkunku, arrivato per portare qualità e gol, e lo statunitense Christian Pulisic, noto come “Captain America” e autore di un ottimo avvio di stagione come esterno o trequartista.

La Soluzione Tattica: Loftus-Cheek in Ruolo Ibrido

Con Leao e Gimenez fuori dai giochi, il club meneghino è costretto a esplorare soluzioni di adattamento. Una delle mosse che il tecnico rossonero sta valutando per non rinunciare alla pericolosità offensiva è l’avanzamento di Ruben Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese, noto per la sua stazza fisica e la capacità di inserirsi con potenza, può essere adattato in una posizione più avanzata, agendo come trequartista atipico o come seconda punta di supporto a Nkunku, qualora quest’ultimo dovesse agire da punta centrale. Questa scelta permetterebbe al Milan di sfruttare la fisicità di Loftus-Cheek per scardinare la difesa del Sassuolo, notoriamente abile nel palleggio ma talvolta vulnerabile agli attacchi diretti.

Per il Milan, vincere contro il Sassuolo è fondamentale per non perdere terreno in classifica, soprattutto prima della partenza per l’Arabia Saudita dove, giovedì 18 dicembre, attende la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. La gestione dell’emergenza in attacco sarà la chiave per il successo del club lombardo.