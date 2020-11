Simone: «Nelle sere di Champions a San Siro ci si trasformava»

Marco Simone ha parlato del proprio straordinario score in Champions con la maglia del Milan: è il terzo marcatore italiano all-time

Marco Simone, ex attaccante del Milan, ricorda a Sky sport uno dei record stabiliti vestendo la maglia rossonera:

«Nel ’96 in casa del Rosemborg in Champions League ho vissuto una serata straordinaria, tripletta in 19 minuti. Il gol più intenso fu il primo gol contro il Benfica, poi feci una doppietta, che ci portò in semifinale. Con la Champions League ho sempre avuto un bel legame, la sera Europea a San Siro ci si trasformava…ho fatto tante doppiette».