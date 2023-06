Tonali al Newcastle, Milan a caccia del sostituto: parla Braglia

Simone Braglia, ex portiere, ha parlato delle scelte del Milan per quanto riguarda la sostituzione di Sandro Tonali

Ospite a TMW Radio, Simone Braglia ha parlato così della possibile sostituzione di Tonali da parte del Milan:

Ammesso che sia solo Tonali che va via. Un po’ di mal di pancia all’interno ci sono. Bisogna capire le priorità delle squadre italiane ora. Oggi le società sono obbligate a vendere, tutte indistintamente. E non so come si possano pensare alcuni acquisti avendo queste situazioni. Vedo di Vicario che va al Tottenham anche. Il problema è che si fanno i nomi ma alla fine si concretizzano solo operazioni in uscita. Vedremo se ci saranno altri giocatori in uscita. Io non credo comunque che Milinkovic e Frattesi possano sostituire Tonali e forse Theo Hernandez