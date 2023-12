Kjaer a TL: «Dobbiamo solo lavorare, per noi deve essere un orgoglio giocare nel Milan»

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di TeleLombardia dopo la vittoria contro il Sassuolo: le dichiarazioni

Intervenuto a TeleLombardia dopo la vittoria col Sassuolo, Simon Kjaer ha dichiarato:

«Ci sono bei periodi e periodi in stagione dove è più difficile. Oggi è stata importante soprattutto la vittoria. Non è stata una partita facile ma l’abbiamo portata a casa da squadra. Siamo tutti sulla stessa barca e andiamo avanti insieme. Lavorare, lavorare e ancora lavorare. C’è sempre da lavorare e imparare per noi. Dobbiamo sempre avere grinta. E poi dobbiamo essere felici di giocare nel Milan, che è una delle società più grandi al mondo e deve essere un orgoglio per noi giocare qua. Questa è una cosa personale, ma so che i miei compagni hanno la stessa sensazione. C’è sempre da lavorare, sempre».