Simic riassume la vittoria col Sassuolo: «Dare tutto per questa maglia». Le parole del giovane difensore rossonero sui social

Simic ha voluto celebrare la vittoria di ieri sera con un post su Instagram. Ecco le parole del giovane difensore rossonero:

«Lottare, soffrire, reagire, dare tutto per questa maglia. Sempre insieme. Tre punti importantissimi per il nostro percorso. Felice per Zeroli»