Simic a Milan Tv: «Sono sempre stato pronto. La testa è importante e sul gol…». Le parole del rossonero

Il difensore del Milan Simic ha parlato a Milan Tv dopo la vittoria contro il Monza.

SUL GOL – «Neanche pensavo di fare gol, sono stato nel gioco, in partita. Ho visto che Rafa era partito, ho visto lo spazio e sono partito. Grazie a Rafa, ha fatto molto bene».

PRONTEZZA – «Sono stato sempre pronto. Mister, staff e compagni mi hanno preparato bene per la partita, di tenere sempre gli occhi aperti. Io ero in panchina, pronto. Mi hanno aiutato molto i miei compagni ed il mister, sono molto grato».

ESULTANZA DEI GENITORI – «Mi aiutano da quando sono piccolo, sono venuti qui a Milano per vivere con me e aiutarmi. Sono contento e grato per loro, che hanno potuto vivere anche loro queste emozioni oggi».

SOGNO – «Immaginavo qualche volta a casa… Se entro e faccio gol quanto sarebbe bello? Ma ieri sono stato tranquillo. Sono molto contento».

CHI TI HA AIUTATO – «Non c’è solo uno. Tutti sono grandissimi campioni. Mi hanno detto di stare tranquillo perché so giocare a calcio. La testa è importante, devo rimanere sveglio dal primo all’ultimo minuto».