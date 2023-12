Simic a Dazn: «Maldini mio idolo. È il sogno di ogni bambino una giornata così»

Jean-Carlo Simic ha parlato a Dazn dopo la vittoria del Milan contro il Monza. Queste le sue dichiarazioni

ESORDIO E GOL – È un sogno, sono contento di aver aiutato la squadra. Tutti i bambini lo sognano, volevamo vincere poi ho fatto gol ed è ancora più bello.

RETROSCENA – Mi hanno aiutato molto i miei compagni, lo staff e il mister mi han preparato bene. Già la scorsa settimana mi avevano preparato per questo momento. Fare gol è ancora più bello, ora torno a lavorare come ho fatto fino adesso.

A CHI REGALA LA MAGLIA – Questa la regala ai miei genitori.

PRIMA DI ENTRARE – Ero pronto tutta la settimana scorsa, il mister mi aveva detto che avrei potuto giocare. Quando è stato il momento di giocare ero pronto, mentalizzato. Dopo il gol non ho sentito niente, neanche i tifosi che hanno chiamato il mio nome. Ero già di nuovo dentro la partita, sono stato sveglio fino alla fine per non far fare il gol al Monza.

A CHI DEDICA LA PARTITA – Ai miei genitori, mi hanno aiutato molto ad essere sempre sul pezzo. La famiglia è la cosa più importante per un giocatore.

QUALCHE COMPAGNO CHE LO HA PIU’ AIUTATO – Non ce n’è solo uno. Giroud, Florenzi, Kjaer, sono venuti da me. Tutti sono contenti. I pasticcini li devo pagare.

IDOLO – Paolo Maldini era il mio idolo, è un sogno giocare qua al Milan. Guardavo i suoi video da piccolo.