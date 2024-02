Simeone punge il Milan: «Contento per il mio gol dell'anno scorso, a San Siro sarà importante...»

L’attaccante del Napoli, Giovanni Simone, ripensa al suo gol dello scorso anno segnato contro il Milan: le parole dopo la vittoria sul Verona

L’attaccante del Napoli, Giovanni Simeone, ha parlato così al termine del match contro l’Hellas Verona, proiettandosi alla sfida di settimana prossima contro il Milan. Le sue dichiarazioni a Dazn.

PAROLE – «Il mio gol dell’anno scorso contro il Milan? È stato un anno pazzesco, quel gol per me è stato molto importante, ci ha portato questa coppa che aspettavamo da tempo e sono contento di quello che ho fatto. Settimana prossima sarà una partita speciale ma molto importante, non per quello che è successo l’anno scorso ma per continuare su questa strada».