Rubio Avila festeggia il ritorno: «Momento felice, ecco qual è l’obiettivo»

Le parole di Silvia Rubio Avila, centrocampista del Milan Femminile, ai canali ufficiali del club rossonero:

«In questo momento sono molto felice ovviamente, perché sono tornata. È stato un percorso lunghissimo, molto più lungo di quello che ci si aspettava all’inizia. Adesso è un momento felice. Sembra una nuova famiglia per me, sono lontana da loro e dai miei amici, quindi loro sono le più importanti in questo momento.

L’obiettivo è giocare il massimo possibile e sentirmi bene. Mi sto allenando bene, quindi spero di giocare come prima o di più. Mi piace marcare l’uomo, giocare la palla come si fa in Spagna. Mi piace tantissimo così. Io sono contenta con le mie compagne, siamo una squadra forte e speriamo di fare ancora di più, vincendo le partite che mancano. Vediamo come va»