Niente conferenze stampa per Mancini e i giocatori dell’Italia prima della Turchia, questa la decisione degli Azzurri in una sorta di silenzio

La sconfitta contro la Macedonia fa ancora male. L’Italia perde i Mondiali e sarà difficile ricucire le ferite.

Gli azzurri hanno deciso di annullare le conferenze e restare in silenzio stampa. Non parlerà Mancini e non parleranno i calciatori prima della sfida contro la Turchia di martedì 29 marzo.