Shevchenko: «Uomo derby? Dico Ibrahimovic, ma occhio a Diaz»

Andryi Shevchenko ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, ecco le sue parole sul derby

Andryi Shevchenko ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, ecco le sue parole sul derby:

Sul derby ricordo più bello: «Quello della semifinale di Champions League del 2003. Segnare all’Inter è sempre stato fantastico ma quella volta a maggior ragione perché ci ha portato in finale, poi vinta contro la Juventus ai rigori».

Sull’essere sorpreso dell’andamento in campionato del Milan: «No, il Milan primo non mi stupisce perché è diventato una squadra vera, può essere l’anno buono per lo scudetto. I rossoneri quando c’è da soffrire, soffrono e quando c’è da giocare bene, sono belli da vedere. È un Milan dinamico, che attacca bene gli spazi e ha un notevole equilibrio».

Su Ibrahimovic: «La più grande forza di Ibra è la mentalità. Ha una motivazione super. Se il corpo lo sorregge, può andare ancora avanti a giocare e segnare».

Sull’uomo derby: «Ibra o Giroud, altro attaccante forte e prezioso. Ma è tutto il Milan ad entusiasmarmi per il suo mix di esperienza e gioventù. Penso a Tonali, Leao o Brahim Diaz, per il quale ho un debole».

Su Maldini: «C’è tanto di Paolo in questo Milan. Il progetto è cresciuto anno dopo anno. È la dimostrazione che nel calcio serve sempre pazienza».

Su chi teme maggiormente dell’Inter: «La squadra di Simone Inzaghi segna molto e in avanti possiede tante certezze a partire da Dzeko e Lautaro ma non sono gli unici. Avete visto che impatto ha Correa quando viene chiamato in causa? L’Inter è concreta».