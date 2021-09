Shevchenko e Pirlo a Monza: deja-vu in salsa Milan per i due ex – FOTO

Shevchenko e Pirlo si sono incontrati al GP di Monza come testimoniano le foto postate dall’ex centrocampista bresciano

Andrea Pirlo e Andriy Shevchenko si sono incontrati a Monza, sede del GP di Formula 1 in programma oggi (e tuttora in corso). Lo testimoniano le foto postate proprio dall’ex centrocampista rossonero sulle proprie Instagram Stories: forte nostalgia per i tanti tifosi rossoneri nonostante Pirlo non abbia poi riservato parole al miele al Diavolo dopo il suo addio e il conseguente passaggio alla Juventus.