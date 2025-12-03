Shevchenko cuore Milan: «Modric è un fuoriclasse. Scudetto? Ecco cosa manca alla squadra di Allegri per poterlo vincere»

Shevchenko, leggenda del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport: con un centravanti rossoneri da scudetto

Andriy Shevchenko, leggenda del Milan e attuale Presidente della Federazione calcistica dell’Ucraina, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tuttosport, toccando temi che spaziano dalle difficoltà del calcio ucraino alla sua passione per i colori rossoneri.

L’Ucraina, come l’Italia, si gioca il sogno Mondiale attraverso gli spareggi. Interrogato sull’obiettivo, Sheva mantiene i piedi per terra: «Tutto si può fare: dipende da come ci arriviamo. Noi abbiamo dimostrato di essere competitivi, ma la Svezia è una squadra forte anche se nelle qualificazioni non è andata bene, ha giocatori di valore. E di qui a due mesi, le dinamiche e le situazioni possono cambiare».

Da Presidente, Shevchenko sta affrontando un momento storico delicatissimo per il Paese, focalizzandosi in particolare sui più piccoli. «Lo sport come forma di terapia. Noi ci concentriamo soprattutto sui bambini: io capisco perfettamente l’importanza dello sport nella loro vita. Stiamo lavorando a fondo anche sui “safety protocols” per proteggere i bambini. Dobbiamo stare molto attenti a dove giocano, a che ora giocano. E fare in modo che appena suonano le sirene dell’allarme trovino in fretta un rifugio sicuro. Tra droni e missili, ci sono sempre pericoli».

Passando al suo Milan, l’ex Pallone d’Oro si è detto entusiasta del momento. Alla domanda su cosa gli piaccia della squadra attuale, risponde: «Mi piace l’entusiasmo dentro il Milan. I giocatori hanno sposato le idee e l’organizzazione che Max ha portato. Allegri è stato bravo a trascinare tutto il gruppo dalla propria parte e con lui i risultati arrivano. Ci sono giocatori forti e d’esperienza come Modric, Rabiot, Maignan, Leao, Pulisic… L’entusiasmo è il segnale che la squadra c’è. Scudetto? Troppo presto».

Shevchenko su Leao e Modric

Un elogio particolare va a Rafael Leao, sebbene con un’analisi tattica da centravanti vero. «Leao non è proprio un centravanti, è un giocatore di fascia. Ma se tieni il blocco un po’ più basso, in modo da sfruttarne le caratteristiche migliori e liberarne la corsa, Rafa ha le qualità per farlo, e bene: quando ha spazio davanti, in velocità brucia tutto. Giocherebbe nel mio Milan? Sì».

Infine, l’ammirazione per Luka Modric: «È un fuoriclasse arrivato al Milan con una voglia incredibile. Ha ancora tanto da dare ed è bello vedere un campione come lui impegnarsi in quel modo». Ma per sbloccare le difese chiuse, un tassello manca: «Quando devi attaccare tu e davanti giocare nel “fango”, in spazi intasati, servono centravanti veri. A cui basta un secondo per bruciare gli avversari sul tempo. Forse sì, per essere completo il Milan avrebbe bisogno di un attaccante così». Ricordo che questa rielaborazione include tutte le citazioni integrali come da sua specifica richiesta per le interviste.

